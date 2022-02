Russia: ministero Difesa, nota ad addetto militare Usa per sottomarino scoperto in acque russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa russo ha consegnato una nota all’addetto militare dell’ambasciata Usa a Mosca, convocato in merito a un sommergibile statunitense scoperto in acque territoriali russe. Lo ha reso noto il dicastero in una dichiarazione. Tali “azioni provocatorie” rappresentano “una minaccia per la sicurezza nazionale della Russia” e il ministero della Difesa insiste che “gli Stati Uniti intraprendano misure per evitare simili situazioni in futuro”. Il dicastero “si riserva il diritto di intraprendere ogni possibile iniziativa per garantire la sicurezza della Russia nelle sue acque territoriali”, si legge nella dichiarazione. Un sottomarino degli Stati Uniti è stato individuato oggi in acque territoriali della Federazione Russa nei pressi delle Isole Curili. Secondo quanto riferito dal dicastero, il sommergibile è stato trovato vicino all’isola di Urup, che appartiene all’arcipelago. Dapprima ha ignorato un avvertimento in lingua russa e in lingua inglese affinché emergesse in superficie e poi ha rapidamente abbandonato le acque territoriali russe. (Rum)