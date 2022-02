Francia-Russia: colloquio telefonico Macron-Putin sulle tensioni crescenti tra Russia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, e l’omologo russo, Vladimir Putin, hanno avuto una conversazione telefonica oggi. Lo ha indicato l’Eliseo. Il colloquio, durato un’ora e quaranta minuti, si è tenuto sullo sfondo delle tensioni crescenti tra Russia e Ucraina. Secondo quanto ha riferito l’Eliseo, lo scambio ha permesso di proseguire la discussione avviata tra i due capi di Stato a Mosca lunedì scorso, 7 febbraio. I due presidenti hanno parlato di come fare passi avanti per l’attuazione degli accordi di Minsk e hanno proseguito la discussione sulle condizioni della sicurezza e della stabilità in Europa. Macron e Putin, ha proseguito l’Eliseo, hanno espresso la volontà comune di perseguire il dialogo su entrambi i punti. Il presidente francese ha segnalato le preoccupazioni dei suoi partner europei e dei suoi alleati all’omologo russo. Ha inoltre detto a Putin che un dialogo sincero non è compatibile con un aumento della tensione. (Frp)