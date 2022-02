Frosinone: 66enne muore a Cassino per infezione, chiesto rinvio a giudizio per tre medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Cassino ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 medici di una clinica di Cassino, in merito alla morte della 66enne Antonietta De Luca avvenuta il 9 dicembre 2019. La donna era ricoverata, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, per una patologia legata all'apparato urinario ed in particolare per la presenza di un calcolo di 6 millimetri che ostruiva il deflusso dell'urina. Per questo sarebbe stata sottoposta, il 17 settembre 2019, ad un intervento chirurgico quando, invece, secondo la procura, poteva essere curata in maniera farmacologica o anche con interventi meno invasivi di quella chirurgica, ossia in maniera endoscopica con l'uso di ultrasuoni o laser per frantumare il calcolo. (segue) (Rer)