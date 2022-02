Ucraina: esplosione a Donetsk, Kiev nega di aver sparato verso repubbliche separatiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina rispetta il cessate il fuoco e non ha sparato in direzione di Donetsk. Lo ha detto il comandante in capo delle Forze armate ucraine, Valery Zaluzhnyi, dopo la notizia di un’esplosione a Donetsk, nelle vicinanze dei territori occupati dai separatisti filorussi. “Le Forze armate rispettano il cessate il fuoco e non pianificano, né hanno compiuto alcun tipo di bombardamento, anche nella direzione di Donetsk”, ha scritto Zaluzhnyi in un messaggio su Facebook. L’esplosione, riportata in precedenza da canali “Telegram”, è stata sentita in tutti i distretti di Donetsk ma non ci sono notizie di danni. Secondo quanto riferito dai media, il leader dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha dichiarato che l’esplosione è avvenuta sul lato ucraino della linea di contatto. (Rum)