Turchia: chiuso lo stretto del Bosforo per malfunzionamento di una nave mercantile

- Lo stretto del Bosforo è stato chiuso al traffico oggi a causa di problemi tecnici avvenuti su una nave carica di 170 mila tonnellate carbone. Lo ha affermato oggi la Direzione generale della sicurezza costiera della Turchia (Kegm). Si tratta in particolare della nave battente bandiera liberiana Cheng May, lunga 295 metri, che ha avuto un malfunzionamento ai motori all'ingresso del Bosforo. Le autorità turche hanno inviato sul posto i rimorchiatori Rescue-6 e Kegem-3 per trainare via la nave e riaprire il traffico il prima possibile. (Tut)