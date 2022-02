Ucraina: "Washington Post", centinaia di video mostrano aumento pressione militare russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un numero crescente di video pubblicati in rete mostrano l'aumento della pressione militare che le Forze armate russe stanno esercitando sul confine ucraino. Lo scrive la "Washington Post" in un articolo che dà conto di "centinaia" di filmati nei quali "sofisticati" mezzi e apparecchi militari vengon mostrati in avvicinamento verso posizioni strategiche di confine. Filmati, segnala la testata, che "hanno iniziato a preoccupare analisti militari", sempre più inclini a pensare che Mosca starebbe ultimando la fase finale dei preparativi "prima dell'invasione". Nei video, tra le altre cose, si vedono mezzi militari trasportati su tragitti a lunga distanza con il treno e in spostamento su strade a scorrimento veloce. "Le unità meccanizzate non viaggiano sulle strade fino a quando non sono vicine alla zona finale di destinazione", spiega ad esempio un analista militare delle forze armate russe, Michael Kofman. La raccolta dei video permette al quotidiano statunitense di precisare una mappa delle possibili zone d'attacco che sarebbero state individuate dalla Russia, dalla Bielorussia alla Crimea. (Nys)