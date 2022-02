Ucraina: ministro Difesa, non abbiamo intenzione di attaccare la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Ucraina non intende attaccare la Russia e continuerà a seguire il sentiero della diplomazia, pur restando pronta a ogni scenario. Lo ha detto il ministro della Difesa di Kiev, Oleksii Reznikov. “Oggi sono state fatte molte dichiarazioni e Mosca sta addirittura dicendo che l’Ucraina pianifica di attaccare la Russia. Ciò è assurdo”, ha detto il ministro in una dichiarazione. “Non attaccheremo nessuno ma stiamo facendo tutto il possibile per rafforzare le nostre difese ed escludere la possibilità di ulteriori escalation della tensione”, ha continuato Reznikov. Kiev vuole usare la diplomazia anche per vedersi restituite le regioni di Donetsk e Luhansk, occupate dai separatisti filorussi, e la penisola di Crimea. “E’ grazie a questo sentiero che abbiamo ottenuto assistenza politica e tecnico-militare incredibile dai nostri partner e il Cremlino ha rimosso il suo blocco navale nel Mar d’Azov”, ha detto il ministro della Difesa. E’ facendo affidamento sulla diplomazia, ha proseguito, che “cercheremo lo sblocco delle acque del Mar Nero”. (Rum)