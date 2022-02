Egitto: Al Sisi a ministra degli Esteri tedesca, "libertà di espressione garantita alla Cop27"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto vuole avere il maggior numero possibile di partecipanti al Summit sul clima di Sharm el Sheikh, compresi i rappresentanti delle organizzazioni civili attive nel campo della protezione ambientale, garantendo loro la libertà di esprimere le proprie opinioni. Lo ha detto oggi al Cairo il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, alla ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, secondo quanto affermato dal portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady. Le discussioni hanno riguardato il rafforzamento delle relazioni bilaterali, soprattutto a livello economico, commerciale, di investimento e militare. Il presidente egiziano ha accolto con favore l'interesse delle aziende tedesche ad investire in Egitto, auspicando che l'industria del suo Paese possa beneficiare dell'esperienza e della tecnologia della Germania. Le due parti hanno convenuto di continuare il coordinamento e la consultazione tra Egitto e Germania al fine di affrontare le sfide esistenti nella regione, la prima delle quali è la questione palestinese. Quanto alla Libia, ha detto ancora il portavoce egiziano, si è convenuto di attuare i risultati della Conferenza di Berlino, per risolvere la situazione in modo completo, eliminando il terrorismo e ripristinando la sicurezza e la stabilità nel Paese. (Cae)