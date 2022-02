Giustizia: Rossomando (Pd), proporre sorteggio significa vanificare riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- "Ribadiamo a Tajani che mettere in discussione la legge elettorale per il Csm significa mettere in discussione tutta la riforma. Proporre il sorteggio, un metodo incostituzionale, vorrebbe dire vanificare il lavoro di mesi. Ieri c'è stato un Cdm, non un pourparler". Lo scrive su Twitter la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Partito democratico, Anna Rossomando.(Rin)