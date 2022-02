Scuola: calano a Milano contagi in nidi e materne, Comune lavora al ripristino del post scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calano i contagi sia tra bambini e bambine sia tra il personale educativo, servizi ordinari ancora con flessioni orarie ma in miglioramento rispetto a gennaio e buoni risultati sulla riorganizzazione dei servizi dopo la prima settimana dall'introduzione delle nuove norme sulla gestione delle quarantene. Questa è la panoramica sui servizi per l’infanzia del Comune di Milano che segnala come, dopo un lungo periodo di difficoltà nell'apertura dei servizi 0-6 anni a causa dell'impennata di contagi tra dicembre e gennaio, in questi ultimi giorni si sia cominciato a registrare un positivo miglioramento della situazione. Rispetto agli oltre 900 tra educatrici ed educatori assenti a vario titolo che si sono registrati dalla riapertura dopo la pausa natalizia, oggi sono ancora circa 700 quelli assenti. Un numero considerevole ma in continuo calo che ha permesso, a partire dalla scorsa settimana insieme all'introduzione delle nuove norme sulla gestione delle quarantene, di riaprire negli orari ordinari praticamente tutte le sezioni di nidi, scuole dell'infanzia e sezioni primavera. Rimane ancora sospeso il servizio di post scuola, per il quale però l'Assessorato all'Istruzione sta lavorando con l'obiettivo di una sua riattivazione. (segue) (Com)