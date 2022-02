Russia: ministero Difesa Mosca, sottomarino Usa scoperto in acque russe presso Isole Curili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sottomarino degli Stati Uniti è stato individuato oggi in acque territoriali della Federazione Russa nei pressi delle Isole Curili. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca. Secondo quanto riferito dal dicastero, il sommergibile è stato trovato vicino all’isola di Urup, che appartiene all’arcipelago delle Curili. Dapprima ha ignorato un avvertimento in lingua russa e in lingua inglese affinché emergesse in superficie e poi ha rapidamente abbandonato le acque territoriali russe. (Rum)