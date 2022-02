Ucraina: ministero Esteri Spagna raccomanda ai connazionali di lasciare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo sconsiglia di viaggiare in Ucraina a causa della volatile situazione di sicurezza nel Paese e delle crescenti tensioni con la Russia. Raccomanda inoltre ai circa 500 connazionali in territorio ucraino di considerare "seriamente" di andarsene temporaneamente. Fonti del ministero hanno confermato all'agenzia di stampa "Europa Press" che la Spagna è pronta ad attivare il meccanismo di evacuazione in Ucraina se necessario, chiedendo allo stesso tempo di mantenere la calma. (Spm)