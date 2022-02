Energia: Cavallaro (Cisal), caro bollette insostenibile, governo agisca a tutela dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caro bollette "sta diventando insostenibile per le famiglie, per le imprese e per i gestori dei servizi essenziali. Il governo ha il dovere di intervenire in maniera rapida, altrimenti il rischio è quello di spegnere le luci alla ripresa. Non possiamo permettercelo, e non lo meritiamo. Il nostro interesse va nella direzione di sostenere i redditi delle famiglie, i lavoratori e i pensionati. La Cisal è da sempre dalla parte dei cittadini, faremo pressione quanto più possibile interloquendo con tutti i livelli istituzionali per raggiungere questo obiettivo". Lo dice in una nota il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro. (Com)