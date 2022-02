Ucraina: Maggioni (Lega), evitare opzione militare, appello a non abbandonare via diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una guerra avrebbe conseguenze irrimediabili per tutti, auspico che prosegua il dialogo per attenuare le tensioni. In qualità di presidente dell'Iniziativa Centro Europea, ricordo che l'Ucraina insieme all'Italia è uno degli Stati aderenti, rivolgo un appello a non abbandonare la via diplomatica ed evitare in ogni modo l'opzione militare che rischia di avere ripercussioni pesanti sul resto dell'Europa". Lo dice in una nota il deputato della Lega, Marco Maggioni, presidente dell'Iniziativa Centro Europea e componente della XIV commissione Politiche Ue della Camera. (Com)