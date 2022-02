Lavoro: Mura (Pd) a Bonomi, risorse umane leva competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se vogliamo aumentare la competitività dobbiamo lavorare sulla valorizzazione delle nostre risorse umane in termini di qualità della formazione anche continua, di giusta retribuzione, effettività di diritti, della cultura della sicurezza. Assieme alla dispersione scolastica esplicita ed implicita, queste sono tutte variabili che denotano una debolezza nazionale, se confrontate con quelle di Francia e Germania che hanno indici di competitività migliori dei nostri. Sono elementi che anche Confindustria deve prendere in considerazione quando chiede una politica industriale". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura, del Partito democratico, commentando l'intervista del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al "Corriere della Sera". "Il Pd è schierato senza esitazioni sul fronte delle riforme e degli interventi strutturali che - aggiunge la parlamentare in una nota - devono sostenere una crescita stabile ed equa. I dati dimostrano che la crescita non è naturalmente equa se nel nostro Paese un lavoratore su dieci è povero. Quindi la qualità del lavoro, al pari di quella della Pa, delle politiche energetiche e di quelle della giustizia - conclude Mura - sono imprescindibili leve della competitività". (Com)