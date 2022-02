Ucraina: ministra Difesa spagnola, la via diplomatica e del dialogo avrà successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La via diplomatica e la via del dialogo nella crisi tra Ucraina e Russia "avrà successo". Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in alcune dichiarazioni ai media. Il governo di Madrid ha raccomandato oggi ai circa 500 connazionali in Ucraina di abbandonare il Paese. Robles ha fatto appello alla necessità in questo momento di "prudenza responsabile", oltre a sostenere che c'è una valutazione permanente e aggiornata degli eventi di fronte a una potenziale escalation di guerra. La ministra ha poi ribadito che l'attività della Nato nel Mar Mediterraneo, con la partecipazione spagnola attraverso la fregata Blas de Lezo, corrisponde a "missioni puramente di stabilità, in nessun caso offensive". Nel frattempo il presidente del governo, Pedro Sanchez, ha chiamato il re Felipe VI e il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado. Il leader popolare ha ribadito su Twitter il sostegno del suo partito affinché il governo "adempia alle responsabilità della Spagna nel quadro della Nato e dell'Ue". (Spm)