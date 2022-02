Milano: De Corato (Fd’I), stranieri arrestati per favoreggiamento immigrazione scontino pena in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini camerunensi e afghani arrestati questa mattina dalla polizia milanese “vengano rimpatriati e scontino la pena nei Paesi d'origine”. Così l’assessore della Lombardia alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato (Fd'I), commenta la notizia dell’arresto di 10 persone, di cui 6 provenienti dal Camerun e 4 dall’Afghanistan, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. “Dobbiamo ringraziare le marce e i pic-nic pro-immigrati del centrosinistra che aprono le porte della città a tutti", continua De Corato. "I clandestini che arrivano in Italia – aggiunge De Corato - vanno immediatamente individuati e rimpatriati. Basta sbarchi di irregolari. C'è un business dell'accoglienza che viene favorito da atteggiamenti buonisti e che hanno come conseguenza il riversare su città come Milano clandestini che nella maggior parte dei casi finiscono per delinquere”. “L'emergenza sicurezza che stiamo vivendo è nata così, con intere zone di Milano in balia di balordi e malviventi stranieri", conclude De Corato.(Com)