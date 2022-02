Energia: premio Nobel Parisi, in Italia non c'è motivo di costruire impianti nucleari, puntare sul solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia non c'è nessun motivo di costruire impianti nucleari, dal momento che questi vanno realizzati in zone a bassa densità popolazione di cui il nostro Paese non dispone, ma occorre puntare sull'energia solare: non ha senso che la Germania costruisca centrali solari e l'Italia centrali nucleari. Lo ha dichiarato il fisico Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021, intervenendo al webinar "No a nucleare e gas metano come fonti green", organizzato da Europa Verde. "Quello che l'Italia potrebbe fare è certamente puntare sul risparmio energetico e sull'installazione di pannelli solari anche nelle città", ha detto Parisi. "In futuro la situazione potrebbe cambiare con gli impianti di quarta generazione che potrebbero essere utili per ridurre la durata delle scorie nucleari, ma per ora esistono solo su progetti, non sono stati realizzati. Il problema attuale è quello della tassonomia verde, che non mi pare sia qualcosa che possa aiutare la lotta al cambiamento climatico. Occorre puntare sui lavori di risparmio energetico e sulla ricerca", ha aggiunto. (Rin)