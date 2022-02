Covid: AdR, da lunedì torna accesso per accompagnatori in aerostazioni Fiumicino e Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 14 febbraio, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, sarà di nuovo consentito negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino l'accesso in aerostazione anche agli accompagnatori: finora potevano entrare soltanto passeggeri e operatori aeroportuali. L'accesso per gli accompagnatori sarà possibile previo controllo della temperatura con i termoscanner posizionati all'ingresso dei terminal. All'interno dell'aeroporto, come in tutti i locali chiusi aperti al pubblico, resta l'obbligo di indossare la mascherina di protezione e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Lo comunica sui social network Aeroporti di Roma. (Rer)