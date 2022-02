Diritti: Rauti (Fd'I) su "schwa", lingua italiano sotto attacco, sostenere petizione Provita&Famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Ho aderito e firmato la petizione di Provita&Famiglia per chiedere ai ministri dell'Istruzione, della Pubblica amministrazione e dell'Interno di emanare circolari urgenti per impedire che scuole, uffici pubblici e amministrazioni locali adottino asterischi, neutri e 'schwa' nei loro documenti ufficiali. Ritengo sia un'iniziativa doverosa e soprattutto necessaria. Stiamo assistendo a un attacco alla nostra lingua da parte della solita ideologia gender che sta portando avanti l'ennesima campagna del politicamente corretto, che adesso vorrebbe anche imporre un modo 'inclusivo' e 'non discriminatorio' di scrivere. Contro questa ennesima assurdità sosteniamo la battaglia che Provita&Famiglia sta portando avanti con la sua petizione". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili. (Com)