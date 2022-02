Covid: oggi nel Lazio 7.114 nuovi casi, 12 decessi e 1.941 ricoverati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 17.505 tamponi molecolari e 45.126 tamponi antigenici per un totale di 62.631 test di ricerca sul Covid, si registrano 7.114 nuovi casi positivi, un incremento di 392 unità rispetto a ieri. I decessi sono 12 , 12 in meno di ieri e sono 1.941 i ricoverati, che registrano quindi un calo di 48 unità. Tra i pazienti ricoverati 179, cinque in meno di ieri, si trovano in terapia intensiva. In tutto sono 13.241 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11,3 per cento. I casi a Roma città sono a quota 3.333. È quanto emerso dalla riunione odierna della task force regionale sul Covid, presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che spiega: “I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri”. I casi e i decessi rilevati nelle ultime 24 ore sono così distribuiti: Asl Roma 1, 1.332 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 2, 1.041 nuovi casi e due decessi; Asl Roma 3, 960 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 4, 344 nuovi casi e un decesso; Asl Roma 5, 587 nuovi casi e due decessi; Asl Roma 6, 844 nuovi casi e un decesso. Nelle province si registrano 2.006 nuovi casi così distribuiti: Asl di Frosinone, 540 nuovi casi; Asl di Latina, 912 nuovi casi e un decesso; Asl di Rieti, 237 nuovi casi; Asl di Viterbo, 317 nuovi casi e tre decessi.(Rer)