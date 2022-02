Politica: Ermini, non credo a concetto giustizia ad orologeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho mai creduto e non voglio credere al concetto di giustizia ad orologeria. Il sistema italiano si fonda su equilibri". Lo ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, a "L’ospite", su Skytg24, in merito alle polemiche degli ultimi giorni sulla sentenza del Tribunale di Napoli sullo statuto del Movimento cinque stelle e sull'inchiesta relativa alla fondazione Open. (Rin)