Roma: controlli su movida violenta, sanzioni tra San Lorenzo e Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei controlli interforze disposte dalla Questura di Roma nelle zone interessate dal fenomeno della movida e in particolare a San Lorenzo sono state verificate 288 persone e 55 locali, tra i quali otto sono stati sanzionati amministrativamente. Per due esercizi è stata disposta la chiusura temporanea di due e cinque giorni per violazioni della normativa anti Covid e per vendita di alcolici fuori orario. Un terzo locale è stato sanzionato e chiuso per tre giorni per il mancato rispetto delle misure anti assembramento. Sono cinque, invece, le attività sanzionate per violazioni tributarie e fiscali e impiego di lavoratori senza contratto. Infine, sono stati emessi 31 verbali per violazioni al codice della strada. (segue) (Rer)