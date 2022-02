Roma: controlli su movida violenta, sanzioni tra San Lorenzo e Trastevere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei controlli un ventenne sorpreso nella cessione di una dose di hashish in Piazza della Immacolata è stato bloccato e ora è sottoposto all'obbligo di firma: al ragazzo sono stati sequestrati due panetti di hashish, ciascuno di un etto e cinque dosi, oltre ad un bilancino di precisione e 900 euro in contanti. A Trastevere invece sono finiti in manette due algerini, di 21 e 29 anni, responsabili della rapina di un telefono cellulare ai danni di un italiano di 22 anni. Altre due persone sono state arrestate, una di 19 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e un'altra di 41 anni per spaccio di droga. Infine sono due le denunce per porto di strumenti atti a offendere e oltraggio a pubblico ufficiale. (Rer)