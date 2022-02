© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 19 febbraio nella Repubblica Ceca sarà abolita la quarantena per chi è stato in contatto con un positivo al coronavirus. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Dalla stessa data l’isolamento per i positivi sarà però esteso da cinque a sette giorni. (Vap)