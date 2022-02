Ucraina: Aimi (FI), rientro nostri connazionali atto prudente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste situazioni non bisogna prepararsi al meglio ma al peggio: è un principio di prudenza che dovrebbe guidare la politica, soprattutto quella internazionale. Così il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Esteri, sulla decisione della Farnesina di invitare i connazionali a lasciare l'Ucraina. "Se la situazione peggiora - e quando ciò si verifica è in maniera repentina - non sarà possibile garantire un’evacuazione sicura e completa dei nostri connazionali dall’Ucraina. È quindi consigliabile lasciare il Paese finché è ancora possibile. La posizione della Farnesina che ha invitato i connazionali al rientro è dunque condivisibile", afferma Aimi. "Infatti, lo scenario che potrebbe prefigurarsi in caso di conflitto, renderebbe difficile ed estremamente complessa l’evacuazione da realizzarsi combattimenti, disordini ed episodi di criminalità comune. Senza contare l’interdizione dello spazio aereo che inibirebbe la possibilità di rientro in volo. America, Canada, Israele, Giappone, Regno Unito, Belgio, Nuova Zelanda e Corea del Sud invitano al rientro in patria e bene ha fatto l’Italia a seguirle. Mosca stessa ha svuotato la propria ambasciata. Ora che tutti i tentativi di mediazione sono purtroppo falliti è doveroso aprire gli occhi al principio di realtà. Prevenire è sempre meglio che curare"; conclude la nota.(Com)