Sicurezza: De Corato (Fd’I), in piazza per chiedere il ritorno dei militari a Milano, oggi raccolte 135 firme

- Fratelli d’Italia scende in piazza a Milano per richiedere un ritorno dei militari a garantire la sicurezza delle strade del capoluogo lombardo. Oggi, al mercato di via Benedetto Marcello, gli esponenti del partito hanno raccolto 135 firme a favore della richiesta. Lo rende noto Riccardo De Corato, l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale. “È inutile – afferma De Corato - chiedere uomini che non ci sono, quando nella caserma Perrucchetti abbiamo tanti militari preparati che possono essere impiegati sulle strade di Milano per rispondere all'emergenza sicurezza. Pure l'arrivo in città di qualche decina di carabinieri non può di certo risolvere la grave emergenza sicurezza che stiamo attraversando". "Proprio la zona in cui si svolge il mercato di via Benedetto Marcello – conclude De Corato - è in balia di delinquenti di ogni genere”.(Com)