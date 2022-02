Disabilità: Anzaldi (Iv), parlamento dia buon esempio su accessibilità mezzi di trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela dei diritti delle persone disabili passa anche attraverso l'ampliamento dell'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico. È quanto scrive il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi su "Huffington Post". "Per questo ho posto anche la mia firma a sostegno della proposta di legge, presentata dalle colleghe di Italia Viva Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti, e Lisa Noja, per mettere in campo misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico delle persone a mobilità ridotta. La proposta - scrive Anzaldi - prevede un meccanismo per le aziende di trasporto pubblico locale di incentivazione a garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, nell'ambito del riparto del Fondo nazionale sul trasporto pubblico locale. In attesa di verificare se in Parlamento c'è il sostegno del Governo e degli altri partiti a questa proposta, sarebbe un bel segnale se intanto fosse proprio il Parlamento a dare il buon esempio". Camera e Senato, infatti, mettono a disposizione - prosegue Anzaldi - di una parte dei parlamentari diversi mezzi per muoversi, ma non sono dotati di alcun mezzo specifico adibito al trasporto disabili. (segue) (Com)