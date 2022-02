Minori: Di Stefano, impiego bambini in conflitti armati va condannato con forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impiego dei bambini nei conflitti armati è una realtà orribile da condannare con forza. Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano. "Oggi ricorre la Giornata internazionale contro l'impiego dei bambini nei conflitti armati, indetta nella data in cui, nel 2002, è entrato in vigore il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia", ha ricordato. "Purtroppo solo per il 2020 sono state registrate, nell'ultimo Rapporto della rappresentante speciale Onu per i bambini nei conflitti armati, più di 26.400 violazioni gravi e abusi dei diritti fondamentali dei minori che vivono in situazioni di conflitto", ha continuato Di Stefano. (segue) (Res)