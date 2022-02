Minori: Di Stefano, impiego bambini in conflitti armati va condannato con forza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il numero dei bambini coinvolti, però, è di gran lunga superiore. Secondo le stime delle Ong sono più di 250 mila i minori impiegati nei conflitti, da eserciti statali, paramilitari e gruppi ribelli, come soldati, messaggeri, spie o rilevatori di mine. Vivono in condizioni di costrizione dopo essere stati adescati o rapiti mentre si trovavano nelle loro comunità di origine, e molto spesso sono sfruttati sessualmente", ha detto il sottosegretario. "Sono realtà orribili e pratiche terrificanti che continueremo a condannare con forza, con impegni concreti così come abbiamo fatto bloccando l'export di armi destinate allo Yemen, in tutti i contesti internazionali, per tutelare l'incolumità dei bambini e difendere i loro diritti fondamentali", ha scritto in un messaggio su Facebook. (Res)