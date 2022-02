Egitto: ministro Esteri, “nostre capacità militari contribuiscono a stabilità Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto acquista armi dalla Germania “per proteggere la sua sicurezza nazionale e i suoi confini" e troverà “altri mezzi per difendersi” qualora Berlino dovesse fermare le vendite. Lo ha detto oggi al Cairo ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in una conferenza stampa dopo i colloqui bilaterali con la collega tedesca, Annalena Baerbock. Le vendite di armi tedesche all'Egitto hanno raggiunto livelli record nel 2021, con un valore di 4,34 miliardi di euro circa, principalmente sistemi di difesa aerea e attrezzature marittime, secondo i dati citati dal quotidiano statale “Al Ahram”. Shoukry ha detto che i risultati dell'Egitto in materia di sicurezza e stabilità nella regione hanno avuto un impatto diretto sulla sicurezza e la stabilità in Europa, parlando poi degli sforzi del suo Paese per fermare tutte le forme di migrazione irregolare verso l'Europa dal settembre 2016, "tutte questioni che sono fonte di preoccupazione per i nostri partner europei”. (segue) (Cae)