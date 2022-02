Egitto: ministro Esteri, “nostre capacità militari contribuiscono a stabilità Europa” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle sue capacità militari potenziate, l'Egitto è anche riuscito a far fronte ai feroci attacchi di organizzazioni terroristiche che hanno preso di mira la sicurezza e la stabilità", ha affermato il ministro egiziano. "Se c'è il desiderio di ridurre la capacità dell'Egitto di farlo, allora (...) dovremo trovare i mezzi che ci consentano di difenderci e continuare a svolgere il nostro ruolo responsabile nel mantenere la pace e la sicurezza in Medio Oriente, in Africa e nel mondo", ha detto Shoukry. Il capo della diplomazia del Cairo ha aggiunto che l'Egitto troverà questi mezzi "attraverso partenariati positivi e scambi di interessi coerenti con le leggi internazionali". Le osservazioni di Shoukry sono arrivate dopo che Baerbock ha affermato che la Germania seguirà una "politica severamente restrittiva" per quanto riguarda l'esportazione di armi. “La dottrina militare egiziana si basa sulla difesa delle terre egiziane e l'Egitto non ha compiuto alcun atto di aggressione", ha affermato Shoukry. (Cae)