Milano: partito corteo "Libertà per Ocalan", arriverà fino a Palazzo Marino

- Alcune centinaia di persone, che si sono riunite intorno alle 14.30 in largo Cairoli per la manifestazione "Libertà per Ocalan", sono partite per un corteo diretto a palazzo Marino. Prima di muoversi, i manifestanti sono rimasti davanti al Castello Sforzesco, dove alcuni attivisti hanno parlato a turno dei motivi della protesta, chiedendo che Abdullah Ocalan, detenuto in isolamento da 23 anni sull'isola di Imrali, in Turchia, venga liberato. "Noi come comunità curda e come popoli solidali abbiamo deciso di non rimanere in silenzio" ha detto una degli esponenti. "Per l'ennesima volta siamo nelle piazze per far vedere che c'è una volontà popolare di cambiare e c'è un popolo che riconosce Ocalan come proprio leader". Tra gli altri, si sono espressi altri esponenti di movimenti come Nonunadimeno, Fridays for future e alcuni centri sociali. (Rem)