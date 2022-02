Difesa: ministra Esteri Germania, export armi all’Egitto legato a rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania attuerà una "politica restrittiva sulle esportazioni di armi tedesche", che saranno legate al rispetto dei diritti umani "in Egitto come altrove". Lo ha detto oggi la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante una conferenza stampa al Cairo con l’omologo egiziano Sameh Shoukry. Le eccezioni alla "politica restrittiva" dovrebbero essere fatte “solo in casi individuali giustificati e dopo un attento esame”, ha affermato Baerbock. Nell'ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, Baerbock ha spiegato di aver parlato "apertamente e onestamente" con i suoi interlocutori della situazione dei diritti umani. "A lungo termine, sicurezza e stabilità possono esistere solo dove ognuno ha prospettive e l'opportunità di svolgere un ruolo pacifico nella politica e nella società", ha detto ancora la ministra. (segue) (Res)