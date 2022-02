Difesa: ministra Esteri Germania, export armi all’Egitto legato a rispetto diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle sue capacità militari potenziate, l'Egitto è anche riuscito a far fronte ai feroci attacchi di organizzazioni terroristiche che hanno preso di mira la sicurezza e la stabilità", ha affermato il ministro egiziano. "Se c'è il desiderio di ridurre la capacità dell'Egitto di farlo, allora (...) dovremo trovare i mezzi che ci consentano di difenderci e continuare a svolgere il nostro ruolo responsabile nel mantenere la pace e la sicurezza in Medio Oriente, in Africa e nel mondo", ha detto Shoukry. Il capo della diplomazia del Cairo ha aggiunto che l'Egitto troverà questi mezzi "attraverso partenariati positivi e scambi di interessi coerenti con le leggi internazionali". (Res)