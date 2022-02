Frosinone: 66enne muore a Cassino per infezione, chiesto rinvio a giudizio per tre medici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre alla donna, sempre secondo gli inquirenti, le sarebbe stato impiantato, nel corso dell'intervento, il drenaggio per l'espulsione post operatoria delle secrezioni, rimosso solo dopo quasi due mesi, l'11 novembre 2019. Una condizione che avrebbe causato alla paziente una infezioni alle vie urinarie con conseguente shock settico che ne avrebbe causato la morte. I familiari quindi, attraverso i loro legali Vincenzo Comi, Marina Colella, hanno denunciato l'accaduto alla procura di Cassino che, dopo l'indagine, ha chiesto il rinvio a giudizio per i 4 medici che, in varie fasi, si sono occupati della paziente poi deceduta. L'ipotesi è omicidio colposo e per questo, il 15 febbraio, compariranno davanti al gup di Cassino dove i familiari si costituiranno come parte civile. (Rer)