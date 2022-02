Lavoro: Landini, riforme devono essere giuste, non competitive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme del mondo del lavoro devono essere "giuste e redistributive, non competitive". Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che nel suo intervento conclusivo dell'assemblea organizzativa nazionale di Rimini ha risposto così al presidente di Confindustria, Vincezo Boccia, che ha parlato della necessità di riforme competitive. "Nel mondo del lavoro non manca competitività, ce n'è troppa. Il compito del sindacato è quello di impedire che le persone debbano competere tra di loro, altrimenti il rischio è quello di una guerra tra poveri e la diminuzione dei diritti", ha detto Landini, secondo il quale "se non sono i contratti nazionali che tornano ad avere autorità salariale, questo vuol dire accettare la programmazione e la riduzione dei salari di lavoro".(Rin)