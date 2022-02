Lavoro: rimettere al centro lotta alla precarietà, presto nuova iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei temi di fondo è rimettere al centro la lotta alla precarietà nel mondo del lavoro, e questo elemento ci pone in conflitto con tutte le forze politiche che compongono l'attuale governo. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a conclusione de "Il lavoro crea il futuro", l'assemblea organizzativa nazionale del sindacato, a Rimini. "Se vogliamo essere coerenti dobbiamo andare in questa direzione e lavorare a un'iniziativa che arrivi ad organizzare una grande assemblea con tutte le categorie in cui l'oggetto di discussione siano le linee di politica contrattuale che ci si da a partire dai problemi della precarietà. Occorre aprire una discussione che riguardi tutti gli aspetti dell'attività lavorativa", ha detto Landini.(Rin)