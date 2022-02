Ambiente: flash mob contro le nuove centrali a gas nelle città lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi la campagna “A tutto gas. Ma nella direzione sbagliata. Contro le bufale fossili e nucleari”, con eventi ed iniziative in programma in tutta Italia per ribadire l’emergenza rappresentata dal cambiamento climatico. Per questo, anche in Lombardia, presìdi e flash mob simbolici stanno avendo luogo a Cassano D’Adda, Milano, Mantova, Lodi e Brescia organizzati da Legambiente, Friday For Future, comitati e associazioni locali per dire basta alla corsa a nuove centrali a gas. Il Ministero della Transizione Ecologica, infatti , sta valutando interventi legati a circa 50 centrali a gas fossile per 20.000 MW di nuova potenza distribuita, parte di un piano da 30 miliardi di euro fatto di più di 115 interventi infrastrutturali del gas fossile. Cinque di queste centrali saranno collocate in Lombardia, precisamente a Cassano D’Adda, Castellanza, Tavazzano, Bertonico e Turano Lodigiano, e Ostiglia una tra quelle già autorizzate. “Il gas fossile viene descritto come l’unica opzione praticabile per affrontare il cambiamento climatico, quando in realtà è una risorsa altamente climalterante la cui dipendenza la stiamo pagando a caro prezzo nelle nostre bollette – dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Autorizzare nuove centrali a gas in Lombardia quando è risaputo che il funzionamento è soggetto alle oscillazioni del mercato più ai picchi di richiesta, sembra davvero una presa in giro. Serve invece andare spediti verso le rinnovabili, dal fotovoltaico solare e termico all’agrivoltaico, passando dalle comunità energetiche per rendere la nostra regione meno dipendente dalle fonti fossili”.(Com)