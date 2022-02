Roma: violano ordinanza anti movida, chiusi tre minimarket

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre minimarket, uno vicino a piazza dei Santi Apostoli al centro, uno in via dei Mille e uno all'incrocio tra corso Trieste e viale Regina Margherita, sono stati chiusi dai carabinieri per tre giorni, per inosservanza dell’ordinanza sindacale che dispone la chiusura entro le 22:00 al fine di prevenire i fenomeni di movida violenta. Nell'ambito dei controlli del venerdì sera i militari hanno chiuso anche un locale in zona piazza Bologna in quanto due dipendenti sono stati sorpresi senza mascherina. Inoltre i titolari di tre locali di viale Ippocrate sono stati sanzionati a causa dei rumori molesti provocati dai clienti: i carabinieri richiederanno l’emissione di un provvedimento di chiusura per i tre esercizi. Infine 15 giovani in comitiva, sorpresi a consumare alcolici in strada, in violazione del regolamento di polizia urbana, sono stati segnalati al prefetto: tra questi due studenti trovati in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale. (Rer)