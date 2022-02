Lavoro: Landini, politica industriale vuol dire anche qualità del lavoro e sostenibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi parlare di politiche industriali vuol dire anche pensare a uno sviluppo del Paese che sia fondato sulla qualità del lavoro e sulla sostenibilità ambientale a 360 gradi. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a conclusione de "Il lavoro crea il futuro", l'assemblea organizzativa nazionale del sindacato, a Rimini. "Bisogna fare in modo che i processi e le lotte non siano lasciati alla singola azienda o categoria", ha aggiunto il segretario della Cgil, sottolineando inoltre come la grande questione della salute pubblica sia oggi un "elemento centrale" nella battaglia di tutto il movimento sindacale. (Rin)