Ucraina: dipartimento di Stato Usa, personale non di emergenza lascerà ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato al personale non di emergenza dell’ambasciata in Ucraina di lasciare il Paese. Lo ha reso noto con un messaggio su Twitter la medesima ambasciata. L’ordine è arrivato “a causa delle informazioni constanti sulla crescente presenza militare russa al confine con l’Ucraina”, che indica “il potenziale per un’azione militare significativa”, si legge nel messaggio. Nonostante la riduzione dello staff diplomatico “il nucleo dell’ambasciata, i nostri colleghi ucraini e il personale del dipartimento di Stato e degli Stati Uniti in giro per il mondo continueranno senza tregua gli sforzi diplomatici e di assistenza in sostegno alla sicurezza, democrazia e prosperità dell’Ucraina”. (Rum)