© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Operazione anti prostituzione su viale Marconi. A seguito delle numerose istanze presentate ai carabinieri, sia dai cittadini, sia dal Municipio, i carabinieri hanno svolto un servizio per scoraggiare i clienti delle prostitute che stazionano lungo i marciapiedi. Sei ragazze che avevano acceso dei fuochi in strada sono state denunciate per danneggiamento e imbrattamento del suolo pubblico. (Rer)