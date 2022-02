Civitavecchia: fumi in porto, denunciato comandante di nave mercantile estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il personale militare della Guardia costiera di Civitavecchia ha denunciato all'autorità giudiziaria locale il Comandante di una nave mercantile, di bandiera estera, il cui natante violava gli articoli 650 e 674 del codice penale, emettendo fumi in porto, in modo quindi non conforme alla normativa vigente. "Continua serrata l’attività di controllo, in ottemperanza alle normative discendenti dal Codice dell’ambiente che attribuiscono all’autorità marittima la competenza per l’accertamento di tali condotte", spiega la Guardia costiera in una nota.(Rer)