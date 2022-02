Ucraina: ministra Esteri tedesca, richiamata in Germania parte dei diplomatici nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte del personale diplomatico tedesco in Ucraina è stato richiamato in Germania. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Berlino, Annalena Baerbock, secondo quanto ha riferito l’emittente “Zdf”. Anche i familiari dei dipendenti dell’ambasciata a Kiev dovranno lasciare il Paese, così come il personale della banca di sviluppo Kfw e dell’Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz). Il consolato generale tedesco è stato inoltre trasferito a Lviv, nell’ovest dell’Ucraina e dunque fuori da una zona di pericolo. (Geb)