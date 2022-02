© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo mai fatto una guerra contro la magistratura. Noi in passato abbiamo contestato una giustizia politicizzata. Grazie a Forza Italia si apre una nuova stagione, per una magistratura più indipendente". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, riportando quanto sostenuto nell'intervista odierna a RaiNews24. (Rin)