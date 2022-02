Campidoglio: presidente Municipio XI, onorato essere in Osservatorio decentramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorato di far parte dell'Osservatorio sul decentramento amministrativo. Ringrazio il sindaco Gualtieri, l'assessore Catarci e i colleghi presidenti per la fiducia accordata, è un riconoscimento all'intero territorio dell'XI Municipio". Così in una nota il presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi. "Insieme agli altri cinque presidenti che compongono l'Osservatorio- aggiunge - saremo impegnati in un percorso che ci porterà a un nuovo e più efficace decentramento amministrativo. Nella riunione di ieri abbiamo definito le tappe di questa sfida. Elaboreremo proposte per rafforzare i livelli di devoluzione tecnico-amministrativa e definire un progetto di decentramento per un'azione di governo più incisiva, visibile sul territorio e in grado di rendere la nostra città più moderna e vicina ai bisogni dei cittadini".(Com)