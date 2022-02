Varese: polizia di Gallarate arresta 23enne per violenza sessuale, abusò di ragazza nei bagni di un bar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Gallarate, a seguito di un'intensa e rapida attività d'indagine, ha identificato e rintracciato il presunto autore di una violenza sessuale avvenuta poco più di una settimana fa all'interno dei bagni di un locale notturno della periferia gallaratese ai danni di una 19enne residente fuori città e giunta a Gallarate per trascorrere una serata in compagnia di alcune amiche. Verso le 3 di notte, gli agenti della Squadra volanti intervenuti per altri motivi, sono stati avvicinati da due giovane ragazze e una di loro ha faticosamente raccontato di esser appena stata violentata all'interno dei bagni del locale da un 23enne che aveva appena conosciuto e con il quale, poco prima, si era limitata a scambiare due chiacchiere. La donna ha raccontato di non esser riuscita immediatamente a sfuggire dal suo presunto violentatore perché quest'ultimo avrebbe chiuso a chiave dietro di sé la porta del bagno evidentemente per agire indisturbato, guadagnandosi la fuga solo in un secondo momento. Gli uomini del Commissariato di Ps di Gallarate sin da subito hanno avviato una serie di attività investigative che insieme ai successivi e accurati approfondimenti d'indagine coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio sono servite ad identificare entro pochi giorni il presunto violentatore. (segue) (Com)