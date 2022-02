Varese: polizia di Gallarate arresta 23enne per violenza sessuale, abusò di ragazza nei bagni di un bar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle gravi responsabilità penali delle quali il denunciato dovrà difendersi in Tribunale, alquanto discutibile è apparsa la condotta dell' "entourage" del locale notturno che, pur conscio del grave episodio appena avvenuto, anziché allertare immediatamente le forze dell'ordine, si è limitato ad allontanare il presunto violentatore impedendone di fatto la sua immediata identificazione. Anche per questi motivi, e considerando che la licenza dello stesso esercizio pubblico è stata recentemente sospesa per pregressi e gravi episodi di violenza consumatisi all'interno, il Questore di Varese, ai sensi dell'art. 100 del Testo unico di pubblica sicurezza e su proposta del Commissariato di Polizia cittadino, ha ulteriormente sospeso la licenza del locale per ulteriori 15 giorni. La posizione del giovane indagato è altresì al vaglio della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Varese per l'emissione di adeguata misura di prevenzione. (Com)