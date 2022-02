Giustizia: Barelli (FI), su riforma passaggio obbligato in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla giustizia riteniamo che il dibattito in Parlamento sia un passaggio obbligato. Non potremmo mai ammettere una riforma che non comprenda i punti che per noi sono sempre stati essenziali. Tradotto, non siamo disposti a scendere sotto una certa soglia. Peraltro, raccolgo il fatto che i Cinque stelle sono in una fase evolutiva sulle questioni relative alla giustizia. Credo che i fatti di cronaca degli ultimi mesi abbiano fatto cambiare idea ai pentastellati. Confido nel buonsenso di Conte". Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, in un'intervista al "Corriere della Sera". (Rin)